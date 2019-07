Listos los místers para "Yo soy Puerto Rico"

Los aspirantes al certamen de moda y belleza masculino Misters of puerto Rico se presentarán este domingo desde la 1:00 pm en Santa Rosa Mall para la competencia “Yo Soy Puerto Rico”.

En esta ocasión los aspirantes a Misters 2019 tendrán la oportunidad de resaltar la cultura de sus pueblos a través de su vestimenta y un discurso turístico. Esta es la segunda de las precompetencias en las que se enfrentan los candidatos de esta 19na edición de Misters of Puerto Rico.

“Los chicos se han estado preparando fuerte para esta segunda prueba. Han estado tomando talleres y técnicas para mejorar su proyección y dicción junto al equipo de Vikar Visual y también han estado trabajando con sus cuerpos para mejorar su armonía física en ruta a la tercera pre competencia que será el Body & Style” expresó Rubén Díaz director de la franquicia local. “El evento de "Yo Soy Puerto Rico" será uno colorido y lleno de música y folklore. Los chicos se han entusiasmado y la mayoría han recibido mucho apoyo de los pueblos que representan y sus líderes. En esta ocasión nuestro jurado va a seleccionar los jóvenes que portarán las bandas de Mr Model y Teen Turismo 2019”, puntualizó Díaz sobre la actividad que será abierta al público general.



Por su parte, el propietario de Vitamin Plus, Saúl Martínez, reafirma su compromiso de apoyo para la preparación física de los candidatos y anunció que estarán obsequiando a cada candidato con productos y suplementos dirigidos a optimizar su acondicionamiento físico. “Según avanza la competencia vemos como cada uno de los candidatos ha logrado evolucionar y mejorar en muchos aspectos. Nos complace ser parte de este camino y poder colaborar a que cada uno logre su meta dentro del certamen. Vitamin Plus continuara su compromiso y estaremos junto a los ganadores apoyándolos en su preparación para representar a la isla internacionalmente”.

Misters of Puerto Rico es la plataforma de belleza masculina que le brinda oportunidad a cuatro representantes boricuas de exponerse y representar al país internacionalmente. Este año los ganadores de Mr Puerto Rico Model y Mr Latin Model Puerto Rico viajarán a India y a México para representarnos en Mr Model of the Universe y Mr America Internacional respectivamente mientras que los ganadores de Mr Puerto Rico Teenager y Mr Teen Model Puerto Rico viajarán a México y Guatemala para los eventos de Mr Teen América y Mr Teen Model Internacional respectivamente.

Los seguidores de la belleza masculina pueden apoyar a sus favoritos a través de las páginas en Instagram y Facebook de Misters of Puerto Rico.