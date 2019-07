Chente: “Esto me cambió mi vida”

Uno de los podcasts más reconocidos en la escena del podcasting en Puerto Rico es Masacote, del comediante Vicente “Chente” Ydrach.

Cuenta la leyenda que Chente quería documentar las historias de otros comediantes, pero nunca imaginó que esto cambiaría su vida para siempre.

“El propósito de mi podcast era sentarme con otros comediantes, y un día buscando información de Shorty Castro, uno de mis comediantes favoritos, lo que encontré fue una información bien simplona”, relató de los resultados.

Fue así que se dio cuenta que “culturalmente nos hacía falta un tipo de archivo, principalmente de nuestros comediantes, que es mi esquina y donde encuentro mi pasión. Entonces comienzo a hacer entrevistas de formato largo para mi podcast”.

“¡Esto cambió mi vida! He llegado a un punto de madurez que para mí no es tan importante ser número uno [en el ranking de los podcasts], sino hacer buen contenido y satisfacer mi necesidad de crear buen contenido. Ser número uno no debe ser el propósito de nadie que no sea deportista”, manifestó Chente, quien ha entrevistado a más de 400 personas, entre artistas, comediantes y figuras públicas.

A su juicio, los podcasts llegaron para quedarse.

“Lo pienso desde el 2015. Serial, en el 2016, fue el primer podcast viral, que llegó a la cultura popular. A partir de ahí se rompió la barrera de los medios tradicionales cubriendo los podcasts. Eso fue tan importante que desde ese momento me di cuenta que esto es un medio legítimo y respetado por los medios tradicionales”, apuntó el creador de contenido, que en 2015 comenzó su podcast Masacote con “Chente” Ydrach, para documentar la historia y el estado de la comedia boricua.

Sobrepasa las 9.5 millones de descargas

“Es súper chévere cuando otros te escuchan, pero la meta mía es crear un archivo para mí mismo, para revisitarlo. Para dentro de 10 años, si tengo hijos, o decirle a los sobrinos (que) yo entrevisté a Chayanne, Wilkins, Bad Bunny, Wisin, exgobernadores, artistas plásticos… Yo me he sentado más de 450 veces a grabar un podcast. Hay dos o tres joyas ahí y me enorgullece saber que están ahí para siempre. Ese es mi norte más que los demás”, aseguró.

De sus podcasts favoritos mencionó a Siempre es Lunes, Buscando problemas, Dulce compañía y Puestos Pa’l Problema PPP.

“Hay mucho contenido cool y variado, no todo son entrevistas”, consideró.

Del formato de sus entrevistas expuso que “lo que me diferencia es que me gusta preguntar acerca del estado emocional de las personas que estoy entrevistando. Me gusta saber cómo mi invitado se sintió en determinado momento, en momentos bien difíciles o brutales. Creo que es un aspecto bien cautivador. Porque a la gente le gusta saber cómo tú te sentiste. Mi comedia parte de mis expectativas. Hay preguntas que hay que hacer y pregunto con delicadeza pero no para protegerme, sino para proteger al invitado”.

Los episodios de sus podcasts se dividen en dos formatos: Masacote One on One y Sesiones Algaretismo.