Emotiva reacción de motivador mexicano tras renuncia de Rosselló

View this post on Instagram

🇵🇷PUERTO RICO 🇵🇷⁣ Nos vemos el 7 de Septiembre ⁣ SE VA A PONER BRUTAL 🧨⁣ En: @coliseopr ⁣ Boletos en: Ticketpop.com⁣ ⁣ 🔥INQUEBRANTABLES🔥⁣ ⚡️Única Fecha ⚡️⁣ ⁣ #danielhabif