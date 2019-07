La cantante Jennifer López envió un mensaje a Puerto Rico tras doce días de protestas en toda la isla, donde miles exigen la renuncia del gobernador Ricardo Rosselló Nevares.

En medio de un concierto, la artista de raíces boricuas, quien cumple hoy 50 años, agradeció también a Ricky Martin por ser uno de los líderes de las masivas manifestaciones de los pasados días.

"Puerto Rico #MiGente!! We all wish we could be there – but supporting you from here! #MiTierraLindaPuertoRico 🇵🇷 🇵🇷 🇵🇷 @ricky_martin #BadBunny" (sic.), escribió JLo junto al video que colgó en sus redes sociales.

Durante altas horas de la noche de ayer, martes, se han hecho fuertes los rumores que el Primer Ejecutivo de la isla dimitirá de su cargo tras escándalos de corrupcción en su gobierno y el controversial chat de Telegram que tenía juntos a varios de sus asesores.

Jennifer López envía emotivo mensaje a los puertorriqueños