Artistas y deportistas boricuas tampoco se quitan

Ni El Guaynaa coreó su canción “Rebota”, ni Olga Tañón cantó “Es mentiroso”. Ayer, miembros de la clase artística y deportiva del país se hicieron eco de los cientos de miles de personas que, bajo agua, inundaron el expreso Las Américas para exigir la renuncia del gobernador Ricardo Rosselló Nevares.

En tarima, frente al estadio Hiram Bithorn, la primera en dirigirse a los manifestantes -y la única que cantó fue la Mujer de Fuego. Mientras entonaba “Preciosa” frente al mar de gente y banderas, repitió y repitió: “El que se canse pierde”.

“Juventud, vayan a inscribirse que ahí es que le vamos a dar el pescozón de verdad. Es la única manera que tenemos de sacar a estos perros”, añadió tras finalizar la marcha.

Con Tañón al micrófono, entraron en tarima figuras como Ricky Martin —quien encabezó la carroza con una bandera de Puerto Rico y otra de la comunidad LGBT—, Bad Bunny, René Pérez, Ednita Nazario, Kany García, Victoria Sanabria, Tito Trinidad, PJ Sin Suela, el comediante Molusco, Karla Monroig, Tommy Ramos, José Luis “Fofé” Abreu y Teófilo Torres, entre otros.

“Esperábamos (ayer) tu renuncia, pero tu renuncia al poder”, dijo Ricky Martin. “No te queremos. Tienes ínfulas de dictador y, en Puerto Rico, no seguimos dictadores… No te queremos y no vamos a parar”, repitió.

Conscientes de que el reclamo del pueblo es una carrera de resistencia ante la negativa de Rosselló Nevares a renunciar, Tito Trinidad insistió: “Tenemos que seguir luchando. ¡Ya basta! Ya. Se acabó el abuso”, dijo antes de una rápida movida de piernas y brazos, como si estuviera entrenando para una pelea.

Al son de décimas improvisadas, Victoria Sanabria arrancó aplausos tras interpretar a capela: “Hoy la gente se pronuncia, Ricky firma la renuncia. Lárgate de Fortaleza”.

Las figuras tomaban turnos para expresarse, sin ánimos de hacer un espectáculo, sino más bien de amplificar y profundizar en las consignas que no han parado de sonar en el país desde el sábado pasado, cuando trascendieron 899 páginas del chat de Telegram entre el gobernador, su equipo de trabajo y amigos.

“A todas las mujeres que han sido ofendidas, estamos aquí con ustedes. A toda la gente de la comunidad LGBTT, que también nos insultaron, aquí estamos. No nos quitamos. No nos vamos a mover, y la clase artística estamos aquí con ustedes”, lanzó Kany García al público.

Bad Bunny no se dirigió al público, aunque minutos después reaccionó en sus redes sociales a una entrevista que Rosselló Nevares ofreció a Fox News. “Otra vez poniendo en vergüenza el nombre de PR con tu sucio nombre. (…) Pa’ colmo no paras de mentir”, escribió.