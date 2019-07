Bad Bunny lleva reclamos contra Rosselló hasta concierto en Barcelona

Luego de hacer pública su decisión de poner en pausa su carrera para regresar a la isla y unir sus fuerzas junto a los puertorriqueños y puertorriqueñas que exigen la renuncia del gobernador Ricardo Rosselló a través de un sinnúmero de manifestaciones alrededor del país, el cantante Benito Martínez Ocasio, alias Bad Bunny, se presentó en concierto, en Barcelona, como acordado, para cumplir con su agenda en Europa, donde realizó un acto político al cual se le unieron todos sus fanáticos y fanáticas.

"Cumplir con mi deber y con ustedes, a dar lo mejor de mi, a cantarles esta noche, a terminar con mi gira [por Europa]. Yo quisiera que al igual que yo viré, ustedes me apoyaran. Prendan las luces aquí, dame público, que yo quiero ver los letreros que dicen 'Ricky Renuncia"", expresó el intérprete de éxitos como Estamos Bien y Callaíta, mientras pedía a la producciónque arrojaran luz sobre un grupo de fanáticos que habían llevado carteles para manifestarse en contra de Rosselló, en medio de su concierto.

Con una promesa de regresar a su país para luchar con los suyos, el cantante continuó con su gesta a favor de su país en medio de una turbulenta guerra entre el pueblo y Ricardo Rosselló, pero esta vez desde lejos, en Barcelona, luego de haber participado de la marcha masiva hacia Fortaleza, a la cual también se le unieron artistas como René Calle 13, Pj Sin Suela, Karla Monroig y su esposo y cantante Tommy Torres e Ileana Cabra, para exigir la renuncia del primer mandatario.

"Ya que no puedo estar en mi isla todavía, por el momento, porque voy pa' allá ahora. Y hay gente aquí de mi país que sé que darían lo que fuera por estar allá con nosotros luchando… Yo le voy a pedir a mi gente de Barcelona que me ayuen", le dijo a la audiencia, a quien le pidió que corereara con él la famosa consigna de "Ricky, renuncia".

De igual forma, aprovechó el momento para agredecerle al país español por su apoyo y exhortar que, "al igual que Puerto Rico, así deben hacer todos los países del mundo: lucharpor sus derechos, por lo que es correcto".

"Gracias Puerto Rico, soy de ustedes. Nunca los voy a dejar solos. Los quiero", concluyó.

El exponente del género urbano, Benito Martínez Ocasio, mejor conocido como "Bad Bunny" anunció el viernes que detendrá su carrera para dedicar todo su tiempo para regresar al país y unirse a las protestas que exigen la renuncia del gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló.

"Yo termino ahora, me quedan cuatro presentaciones, tenía en la agenda ir a Miami para comenzar a grabar mi nuevo álbum pero voy a cancelar, voy a poner pausa a mi carrera, no tengo mente para hacer música, voy para Puerto Rico, hay que salir todos los días a la calle, no podemos darle la espalda al pueblo", expresó.

