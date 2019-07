"Se acabó la calma": Pedro Capó y Farruko exigen salida de Rosselló

View this post on Instagram

@pedrocapo y @farrukoofficial no dejan caer el grito de #RickyRenuncia en los @premiosjuventud 🇵🇷🇵🇷🇵🇷🔥🔥🔥 ¡Vamo' arriba coño! #ELMoluscoDePuertoRico 🎧