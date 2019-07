Raymond Arrieta pide renuncia de Ricardo Rosselló

View this post on Instagram

Querido Puerto Rico, siempre he creído que mi función y aportación mayor es sembrar un poco de alegría y esperanza a nuestro pueblo en todo lo que hago. Para esto, nosotros los artistas no preguntamos ni nos interesa, de dónde vienes, cuáles son tus ideales, tu credo, ni como piensas. Ayudamos y hacemos nuestro trabajo lo mejor que podemos con amor a todos los puertorriqueños. Hace tiempo que este trabajo cada vez es más difícil, he visto como la falta de esperanza, los problemas económicos, la desolación del huracán, los líos de corrupción y más recientemente la burla a mujeres, a nuestros muertos y a todo el quehacer de nuestro pueblo, ha sido el detonante para elevar esa tristeza, desesperanza y frustración a niveles jamás vistos en PR. Al igual que a la mayoría de ustedes, a mí me frustran, me indignan y me duelen, cosas tan profundas como la falta de sensibilidad ante la muerte de nuestra querida Keylla, las burlas a la comunidad LGBTT, el abuso a la educación y la salud de nuestra gente , en fin, a tantas y tantas otras que ustedes ya conocen. Precisamente por respeto a todos los ideales casi nunca me expreso, ni entro en opiniones públicas respecto a muchas cosas en el país. ¡Pero en esta ocasión ya es demasiado, es momento de decir basta! Es momento de traer paz, esperanza y de movernos todos como pueblo a un mejor futuro para TODOS, no sólo para algunos. Para esto, es imprescindible que el actual gobernador Ricky Rosello permita una transición pacifica, digna a este pueblo, que evite llevar al país a un lugar más difícil y complicado del que estamos ahora. Me uno al reclamo de todos los sectores, privados, religiosos, al comercio y más importante al pueblo soberano y le pido que renuncie a su posición. “Porque nunca el dolor será más fuerte que la esperanza, ni la obscuridad más fuerte que La Luz” #Rickyrenuncia