Productor Sixto George defiende su película

El hasta hoy productor del programa mañanero Nación Z, Sixto George, aseguró que renunció a Spanish Braodcasting System (SBS) en Puerto Rico porque sus superiores supuestamente no entendieron su función.

Sus expresiones surgen tras la entrevista exclusiva con el gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, a quien se le concedió al espacio radial el pasado lunes 15 de julio, dos días después de revelarse el contenido del controversial chat de Telegram de casi 900 páginas. En el chat, participaba el gobernador, sus principales oficiales y asesores. Allí compartían burlas e información privilegiada, lo que desencadenó manifestaciones para reclamar la renuncia del mandatario.

“Extraño a Topy Mamery porque conocía el verdadero trabajo de un productor. Mi trabajo es provocar que el programa que esté produciendo tenga la mayor relevancia y pertinencia dentro de la conversación del país. Ese es el trabajo de un productor. Un productor que nadie esté hablando de su programa no está haciendo bien su trabajo”, declaró el también exproductor del desaparecido programa radial El Goldo y la Pelúa, de La Mega 106.9 FM

Según Sixto George, su trabajo era “provocar que el producto o programa esté en el mapa”.

“Logré mi cometido. Ahí esta la gente hablando de Nación Z. SBS, que no tiene un gerente a la altura de Topy Mamery, no entiende cuál es mi trabajo. Víctor Roque me dijo que él iba a cancelar el programa, y yo le dije que si cancelaba el programa, yo le entregaba mi renuncia. Víctor Roque no tiene conocimiento de nada que tenga que ver con producción de radio”, sostuvo.

A su juicio, la empresa decidió cancelar el programa porque “le tienen miedo a las redes sociales. Se creen que las redes son un cuco”.

Por otro lado, consideró que se le concedió la entrevista con el gobernador a Nación Z porque “hay un equilibrio entre el señor Gary Rodríguez, que es estadista, y una gran periodista, que es Limarys Suárez, y no se iba a ver como una entrevista montada”.

En ese sentido, expuso que esto se distancia “de lo que quiere hacer ver el representante Manuel Natal”.

“Yo invito al señor Natal, que es un charlatán y un calumniador, a que muestre pruebas en una conferencia de prensa, no en un video, de los contratos de Sixto George con el Gobierno”, indicó, al negar reiteradamente que tenga contrato alguno con la administración gubernamental.

Asimismo, aseguró que no hubo ningún requerimiento especial por parte del equipo de trabajo del gobernador para que se llevara a cabo la entrevista.

También reconoció que hubo cambios en el programa, por lo que Gary Rodríguez estaba al aire de 6:00 a. m. hasta las 10:00 a. m.

En referencia a la salida de la licenciada Mayra López Mulero, quien colaboraba en el programa, aclaró que no le correspondía presentarse ese día.

“Desde que Mayra López Mulero está representando al señor Raúl Maldonado, se llegó a la determinación de que estaría solamente un día a la semana (los viernes) y se discutió con ella. Pero ella no me consultó ni me preguntó ni me dijo que iba a ir el lunes. Cuando ella escuchó a Rosselló al aire, se dirigió a SBS sin autorización. Pero jamás en la vida le iba a cerrar las puertas. Fue la escolta del gobernador la que decidió no dejarla pasar. Yo le cuestioné a ella por qué no me llamó que no la dejaban pasar. Mayra estaba molesta y no me llamó”, afirmó.

El productor de Nación Z organizó la entrevista y todos los protocolos necesarios para lograr la exclusiva sin el consentimiento de Cristóbal Ramos, quien es socio de Nación Z y de SBS Puerto Rico, según un comunicado de la estación radial.

Sixto Pabón, vicepresidente de operaciones de SBS Puerto Rico y Víctor Roque, gerente general y vicepresidente de ventas de SBS Puerto Rico expresaron su malestar al señor Ramos “por la acción tomada sin consultar, pasando por alto el proceso de las normas y políticas establecidas por la empresa al planificar una entrevista que no contó con el consentimiento de la organización”.

“El equipo técnico y los panelistas de Nación Z, Jorge Colberg Toro, Gary Rodríguez, Lymaris Suárez y Mayra López Mulero, no tenían conocimiento de la entrevista exclusiva coordinada por Sixto George”, agregó la empresa en una misiva.

Admite montaba los programas de El Goldo y la Pelúa

En tanto, el productor Sixto George confesó que los “revoluces” que pasaron en El Goldo y la Pelúa, de La Mega 106.9 FM fueron montados.

“En El Goldo y la Pelúa, alrededor de Burbu (Angelique Burgos) y Jorge Pabón (Molusco), habían veinte películas pasando y escándalos. La mayoría de ellos eran montados por este servidor para provocar que hablaran del programa”, puntualizó.