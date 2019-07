Podcasts: Con Los Editores y El Calce

Con el propósito de exponer el trabajo periodístico que hace este taller, surge el podcast Con Los Editores del periódico Metro Puerto Rico, que se difunde todos los lunes en todas las plataformas sociales.

“El podcast Con Los Editores nos da la oportunidad de adentrarnos en un área distinta de lo que es la noticia, el reportaje y la entrevista, para hacer análisis, que es similar a una dinámica de radio, donde varias personas nos sentamos a conversar y problematizar sobre distintos temas que inciden en nuestras vidas”, explicó Aiola Virella, editora en jefe de Metro Puerto Rico.

Un dato interesante que diferencia este proyecto periodístico es que está compuesto por editores, que naturalmente también son periodistas, opinando en una conversación. Ellos son Virella y Ronald Ávila, editor digital.

El podcast se desarrolló con la idea de tener más presencia donde el consumidor se está moviendo, aunque esto no es algo nuevo para Metro.

“En El Calce (uno de los verticales de Metro), ya se había creado un podcast. Pero ahora se están agrupando en lo que se llama Podcast City, que no son podcasts que produce Metro, sino un ecosistema que aprovecha el tráfico y nuestra exposición”, describió la editora.

“Todos los expertos reconocen que muchos usuarios y consumidores de noticias se están moviendo al formato de audio, y me parece importante unirse a la tendencia, y al igual que otros medios, comenzamos a producir buen contenido en donde está la audiencia. Para nosotros también representa una oportunidad para capitalizar, porque hay anunciantes que quieren llegar a las audiencias más jóvenes que no están en los medios tradicionales”, plantearon.

En cuanto al formato, Con Los Editores no funciona como una entrevista pregunta-respuesta. “Es una conversación y llevamos a los usuarios a escucharla como si estuviéramos tomándonos un café”.

Otro dato interesante es que les dan oportunidad a otros periodistas, incluso de otros medios, de unirse a la conversación para que ofrezcan sus puntos de vista. “Si en digital quieres pensar diferente y romper la norma, hay que hacer cosas diferentes. ¿Y por qué no? A nosotros no nos resta, al contrario, nos suma fomentar esa colaboración”, indicó Virella.

“En la radio, vemos personas que están opinando desde su discurso legal, pero este concepto es de periodistas opinando porque somos ciudadanos y tenemos el derecho de opinar y a problematizar”, consideró Ávila, por su parte.

Además, fue pensado y estructurado para escucharse en menos de treinta minutos.

Del proceso creativo para seleccionar el tema de la conversación, explicaron que hay distintos niveles de planificación: a quién yo le quiero hablar (la audiencia) y cuáles son los temas que la gente está hablando.

“Es un proceso de muchas cabezas pensando, pero siempre tomando en cuenta el hacer un balance de contenido entre hardnews y contenido liviano. Todas las semanas tratamos de buscar un tema que sea de interés para los usuarios porque lo ideal es que la misma gente lo promueva”, abundaron.

Uno de los episodios más escuchado hasta el momento fue el análisis del regreso del fenómeno La Comay a la televisión local, en el que analizaron los ratings televisivos y aspectos del impacto publicitario.

“Buscamos temas que la gente está hablando y nos sumamos a la conversación dándole piezas de punto de vista y contexto para que esa conversación tenga muchos matices”, puntualizó Virella.

Podcast El Calce: #LunesRandom

Antes del podcast de Metro con los Editores, El Calce —un vertical del periódico Metro— ya tenía su propio podcast, el cual se convirtió en el primer podcast de análisis político dirigido a los millennials.

“Antes de que yo entrara a El Calce, ya había un podcast con un formato de panel de discusión clásico, que desmenuzaba current events, casi siempre desde el punto de vista de abogados enfrentados ideológicamente, como en la radio AM. Yo, como a lo que me he dedicado es a ser periodista, arranqué con el formato de entrevistas. El enfoque era ser más ligero, enfocado en entretenimiento y cultura. Para mí esto de producir podcasts era algo completamente nuevo y busqué hacerlo lo más cómodo posible”, explicó Hermes Ayala, moderador del podcast, quien cambió el formato en 2017.

Según detalló, luego de María se cambió el formato para hacer entrevistas aleatorias y de ahí es que surgen los llamados #LunesRandom en el podcast de El Calce.

“Lunes Random salió porque pues, era todo súper random. No pare más”, mencionó.

En ese sentido, admitió que por eso “nunca sabemos cuáles son los invitados”.

Entre los primeros invitados, recordó que “fueron la cantante iLe y el rector de Humacao, José Encarnación, quien en aquel momento era el único rector que no había renunciado y trabajaba junto a los estudiantes de la huelga de la UPR de aquel momento”.

Sobre cómo se prepara para las entrevistas, destacó: “La mayoría de las veces conozco a los invitados, excepto si son traperos de los nuevos. Confieso que muchos me suenan igual y hasta se parecen. Mala mía, se me hace difícil. Casi siempre realizo antes una charla con ellos para ver por dónde es que va la cosa y cuándo vamos al aire”.

En términos del enfoque, comentó: “Casi siempre son artistas, pero yo intento que hablen de todo, especialmente de los temas que les sean más incómodo como política o temas sociales, o de su pasado. Recuerdo un intercambio bien gufiao con el trapero Noriel, quien se desahogó sobre lo que siente del abuso policiaco. La intención es que salgan de su zona de confort”.

Mediante la sección de #PodcastCity en la página de El Calce, se respaldan varios podcasts como Siempre es Lunes, La Vuelta, Plan de Contingencia, The Grey Zone, The Nba Freaks y Aquelarre, de Alastor.

Todos los lunes se publican nuevos episodios del podcast El Calce.

¿Qué opina Hermes Ayala de la escena del podcasting local?

“Pienso que está muy nutrida. Hay podcasts muy buenos de política, de historia, de comedia, de deportes y de todo”, expresó.

