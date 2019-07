Macho Menos en Ponce

El actor y dramaturgo Angel Vázquez presentará el monólogo Macho Menos en la librería El Candil en Ponce, una obra de humor negro que aborda el tema de la violencia de género.

“El tema está en ‘boga de luto’ porque el año pasado asesinaron a 25 mujeres y este año vamos por nueve. Precisamente se ha hecho una petición al gobernador (Ricardo Rosselló) para que declare una emergencia por este tipo de delito, lo cual no ha sucedido”, declaró el actor en referencia al reclamo para tener un plan de emergencia nacional contra la violencia de género.

De hecho, el también escritor de la obra Hecho en PueLto Rico, lamentó que ha solicitado en sinnúmero de ocasiones “que se promueva este trabajo y no ha sucedido”.

“La obra es sumamente efectiva para llevar el mensaje en contra de la violencia doméstica. Cuando se utiliza el humor se entretiene al público y se quedan con los canales de comunicación abiertos. Se va aprendiendo que en una realación, en este caso entre hombre y mujer, se puede dar la manipulación sicológicamente, económica, e inclusive, sexualmente para sacar ventaja y salirse con lasuya”, consideró.

En el unipersonal de una hora de duración, Vazquez hace múltiples intrepretaciones de los personajes Felícita Feliz, su esposo Josualdo Ríos y el hijo de ambos Agapito, una familia disfuncional por causa de un embarazo no deseado, un matrimonio obligado, y un patrón de maltrato físico y emocional.

Felícita es la mujer que debe mantener la casa limpia y la comida lista cuando llega el marido porque si no este se enfada, que miente sobre su satisfacción sexual, que está cansada del abuso al que la somete su pareja, pero que no ha decidido salir del círculo de maltrato por el qué dirán y porque no tiene cómo sostener sola a su hijo.

Agapito es el nene precoz que habla cándidamente de la enseñanza machista que ha recibido por parte de su madre, que educa al niño a ser “machito”.

Mientras, Josualdo, “es este personaje odiasamente simpático y adulador. Él se jacta de tener un récord de relaciones y conquistas extramaritales”, antes de tornarse violento y revelarles a los vecinos —la audiencia— qué acciones piensa tomar ante una denuncia por violencia doméstica presentada por su esposa.

“Entre chiste y chiste la obra está llena de mensajes de la manipualción. También hay criticas a los medios de cómo se han vanalizados este tipo de noticias”, enfatizó.

Macho Menos se presentará el 3 de agosto a las 6:00 p. m. en la librería El Candil en Ponce.

Además, de la pieza Macho Menos, regresa con Hecho en PueLto Rico en el Centro Cívico Cultural de Comerío el 10 de agosto.