Vico C estrena “Sucio”

Aunque la canción “Sucio” de Vico C se podría relacionar con la indignación que vive el país a consecuencia de la corrupción en el gobierno de Ricardo Rosselló y las expresiones vertidas en el chat de Telegram, el rapero dejó claro que el tema fue escrito hace varios meses y no tiene que ver con la manifestación multitudinaria que se produjo ayer en San Juan.

Luis Armando Lozada Cruz, nombre de pila del artista, explicó que más bien se refiere a la intención del gobernador de “acomodarse con el voto de los jóvenes”, catalogándolo como un oportunista.

“Cuando me dirijo al gobernador no me refiero específicamente a esto que está pasando ahora, es por otras cosas que han pasado. Lo que me inspira a mí en este caso es que vi que el gobernador estaba muy envuelto con la música urbana y adulando a unas personas, sabiendo el contenido de esas personas. Creo que fue una manera oportunista para asegurar otros cuatro años y asegurar los votos de los jovencitos. ¿A cuenta de qué? Y no es nada más eso del contenido, sino la forma que lo hizo. Se tiró muy de pecho”, manifestó.

Por otro lado, el intérprete de “Viernes 13” enfatizó que su pluma es más original y reveladora.

“A mí lo que me gusta es traer revelación, no capitalizar sobre una situación sonada. Cuando veo a todo el mundo tirándole a un individuo, a mí se me quitan las ganas de tirar, porque no voy a ser original y no estoy diciendo nada nuevo. A mí me gusta decir cosas de las cuales la gente no está pendiente. Eso es revelación”, sostuvo, al destacar que “lo bueno es que alrededor del contenido de la canción se pueden hablar muchas cosas. Cada canción se puede detallar como una historia resumida”.

Respecto a su postura en torno al reclamo del pueblo, afirmó que el gobernador debe renunciar por el bien del país y por la imagen de Puerto Rico.

Canción “Sucio”

“Se llama mi canción bocona porque voy a tirar al medio a la élite. La gente ricachona la voy a exponer en mi satélite. Políticos errantes que por ambición se unen y te venden más veneno que un corrillo de traficantes. Hay que investigarlos a to’s. Las relaciones públicas no engañan a Dios”, reza el tema de Vico C.