Bad Bunny culpa a Ricardo Rosselló por actos violentos en manifestación

El exponente del género urbano, Bad Bunny, responsabilizó al gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, por los actos violentos que se llevaron a cabo durante las manifestaciones que se llevaron a cabo exigiendo la renuncia del primer mandatario.

A través de su Twitter, el rapero escribió: "Todo lo que suceda es culpa de Ricky, esos cabro$#@ no han tenido compasión con el pueblo, nosotros no vamos a tener con ellos y aquí o estás con ellos o estás con el pueblo. No hay más na"".

"Esto es culpa tuya": Descarga de Residente contra Ricardo Rosselló En el día de ayer se llevó a cabo una manifestación exigiendo la renuncia de Ricardo Rosselló

Bad Bunny fue uno de los artistas que junto con René Pérez "Residente", Ricky Martin, entre otros artistas boricuas convocaron al pueblo de Puerto Rico para manifestarse en contra del gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló y exigir su renuncia.