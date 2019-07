Nicky Jam pide la renuncia del gobernador Ricardo Rosselló

El exponente del género urbano, Nicky Jam, se unió a las voces de otros artistas que exigen la salida del gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló.

A través de la red social Instagram, el reguetonero boricua, publicó una fotografía con el texto: "Puerto Rico has spoken: Governor Rosselló has to go!" (Puerto Rico ha hablado: el gobernador Rosselló debe irse).

Además, Nicky jam acompañó la fotografía con el hashtag: "#FueraRickyYa".

Otros artistas puertorriqueños, como Bad Bunny, Residente, Ricky Martin, Kany García, Pedro Capó, PJ Sin Suela, entre otros se han expresado a favor de que el gobernador de Puerto Rico renuncie.

En el día de hoy se llevará a cabo una manifestación en Fortaleza convocada por el exponente del género urbano Bad Bunny a las 5:00pm.

En los pasados días se han llevado a cabo manifestaciones en Puerto Rico exigiendo la renuncia del primer mandatario luego de arrestos por corrupción en su administración y la publicación del escandaloso chat de Telegram.