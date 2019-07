"Esta no es la marcha de Residente, ni de Bad Bunny"

El exponente urbano, Bad Bunny, exhortó a los puertorriqueños a manifestarse esta tarde como un acto de valentía para solicitar la renuncia del gobernador, Ricardo Rosselló, luego sus expresiones en un chat de Telegram donde también participaron otros funcionarios públicos.

"Este gobierno son unos abusadores. Son las mismas cantaletas que yo vengo escuchando desde chamaquito, y que se sigue diciendo de aquí a cuarenta años más y que la gente que no saque ni la fuerza, ni la valentía para hacer algo. Quedarnos con el mismo refrán para toda la eternidad. Que pasen cuarenta años y se diga que el pueblo de Puerto Rico no hizo nada para cambiar las cosas. Esa es mi preocupación y yo no me quiero quedar con esa. Que por lo menos se diga que el pueblo de Puerto Rico luchó y se dejó sentir", expresó Benito en el programa Día a Día.

En referencia a la canción junto con René Pérez "Residente", quienes lanzaron el tema "Afilando cuchillos" en colaboración con Ileana Cabra "ILe", dijo que escribieron la canción la noche martes para "animar a la gente".

"Fue un reto para mí pero lo hice con mucha valentía y de corazón, desde lo más profundo del alma", compartió.

Se espera que ambos exponentes se unan a la marcha multitudinaria que se llevará a cabo desde El Capitolio hasta La Fortaleza.

El llamado Conejo Malo quiere que se recuerde el día como "un acto de valentía, de orgullo de ser puertorriqueños, de indignación y de justicia porque ya el pueblo no aguanta más. Esta marcha no es de René, ni la marcha de Bad Bunny. Esta marcha es de Puerto Rico y de las puertorriqueños y las puertorriqueñas que ya no aguantan más".