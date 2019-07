Bad Bunny acusa a Rocky The Kid de decir "burradas"

El exponente del género urbano, Bad Bunny, arremetió contra el locutor y animador 'Rocky The Kid' por comentarios que realizó en el programa 'La Comay' en Mega TV sobre la manifestación que convocaron para el día de hoy.

Sin embargo, Rocky The Kid, lamentó que el rapero se expresara de esa manera y "se dejara llevar por algo que le dijeron" ya que este solo reaccionó a un tuit que en el cual lo mencionaron.

Todo comenzó cuando un usuario de las redes sociales le escribió a Bad Bunny que Rocky The Kid supuestamente había responsabilizado a los artistas que habían convocado a la manifestación por cualquier incidente que ocurra. Ante esto, Benito Martínez, reaccionó con el siguiente tuit:

"NO habrá destrucción, no más de la que ya ha hecho el cabrón gobierno. 2. Cualquier cosa que llegue a suceder, no es culpa mía ni de ningún puertorriqueño, ES TOTAL CULPA DE Ricardo Rosselló

3. Sería cabrón que utilizara su medio pa' llevarla como es y no pa decir burradas"

Posteriormente, Rocky The Kid se defendió en sus redes sociales colocando el video de sus expresiones en el programa y aprovechó para expresar su apoyo a las manifestaciones y al pedido de renuncia del gobernador Ricardo Rosselló.

"Me apena que Bad Bunny que se encontraba en un avión ayer no vio lo que dije y se dejó llevar como la mayoría por algo que le dijeron, busca el vídeo en mi post anterior y aquí mi mensaje para ti, un abrazo hermano. A mi amigo Bad Bunny, me enviaron que en tu cuenta de Twitter dices que estoy diciendo burradas, no te culpo y me sorprende que un artista tan inteligente como tú se deje llevar por un burro que te dijo, así que aquí te dejo el video de lo que dije, si entiendes que es un burrada respeto tu opinión, al contrario estoy procurando usar el medio para llevar un mensaje y la gente no salga lastimada y que a nivel internacional quede tu nombre manchado, un abrazo y me encantó la tiraera", expresó Rocky The Kid.

Ante esto, el locutor aprovechó la oportunidad para exigir la renuncia del gobernador Ricardo Rosselló.

Aprovecho al igual que dije al aire expresar mi postura, Ricardo Rosselló, renuncia para que se acabe el sufrimiento de nuestros hermanos, como siempre digo, Puerto Rico es una sola casa y cada hogar es una habitación, debes renunciar y dejar de jugar con las vidas de los boricuas que alguna vez confiaron en ti"

