Alba Reyes le responde a Rosselló por pregunta en el chat

La ex Miss Universe Puerto Rico Alba Reyes le contestó al gobernador Ricardo Rosselló a través de una carta en Facebook su pregunta en el chat de Telegram sobre quién era esta, y además pidió la renuncia del mandatario.

"Hoy, después de días de mucha actividad pero también mucha reflexión saco un minuto para dirigirme a usted y responderle su pregunta del chat ¿quién es Alba? de la manera que quisiera que las dos personas que me conocen le hubiesen respondido. Soy química egresada del Recinto de UPR de Cayey, estudie derecho en la escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, me gradué magna cum laude, soy producto de la educación pública del país, esa misma que han hecho pedazos y de la Universidad de Puerto Rico que intentan desmantelar por falta de fondos mientras su Secretaria de Educación se robaba millones. Además tengo una maestría en derecho en salud del mejor programa de E.U., no lo digo para alardearme, pero en su caso es necesario ya que según el chat para usted las reinas de belleza somos sinónimo de “soft porn” y las policías acosadas por el Héctor O’neill son “tetas con placas”, expresó Reyes en la publicación donde hace mención a las controvertibles expresiones del Gobernador sobre las concursantes de los certámenes de Miss Universo.

En la misiva Reyes relata su experiencia con el sistema de justicia del país en el caso del asesinato de su madre. "Soy una hija que tuvo que ver a su mamá morir en sus brazos porque el sistema nos falló en protegernos.

Soy una hija que lleva 3 años exigiendo Justicia para su madre, y viendo como las agencias encargadas de la investigación y del manejo del caso, han cometido graves errores y tomando decisiones equivocadas que han afectado negativamente el caso. Quizás nunca logre ver justicia por esto. Soy una hija que al señalar la corrupción y las irregularidades fui atacada, difamada, y señalada por el alto rango de Policía que pensaba debía ayudarme y protegerme, pero una vez más quedó en evidencia las tácticas que el Gobierno utiliza para manipular la opinión pública cuando alguien los señala o dice la verdad sobre la corrupción o ineficiencias en el Gobierno y sus agencias, y su chat así lo reafirma cuando hasta al monitor especial de la Policía querían sacar. Es la táctica que han utilizado todos los Gobiernos por muchos años para ocultar la verdad de la crisis que crearon y que vivimos para así evitar que el Pueblo despertara como ahora está sucediendo".

Lea las declaraciones completas aquí: