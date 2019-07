Tommy Torres pide renuncia de gobernador en una canción

El cantautor puertorriqueño, Tommy Torres, exigió la renuncia del gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, a través de una canción.

El reconocido cantante modificó la letra de su popular sencillo Querido Tommy, para pedir a Rosselló que renuncie a su cargo tras la controversia del chat de Telegram.

''Querido Ricky, te escribo esta carta. No sé si tú has entendido bien las cosas, el pueblo está tan decepcionado, lo correcto sería hacerte a un lado, esto ya no tiene marcha atrás’’, corea acompañado de su guitarra.

''No lo ves en las caras de la gente…ya no está la confianza pa' que gobiernes’’, continúa.

La publicación de Torres, publicada en Instagram, fue también acompañada con el mensaje: ''Hermanos de Puerto Rico, mañana miércoles Karla (Monroig) y yo estaremos uniendo nuestras voces a la demostración en el Capitolio, camino a Fortaleza, a las 5:00 p.m. Si se sienten igual, únanse a nosotros, de manera pacífica y respetuosa hacia los demás''.

Mira en vídeo

Se espera que Torres, junto a su esposa, la actriz Karla Monroig participen de una manifestación convocada mañana a las 5:00 p.m. frente a El Capitolio.

Te recomendamos:

Bad Bunny responde a convocatoria de Residente a manifestarse el miércoles El cantante no pudo participar el lunes de la manifestación al encontrarse en Ibiza, pero reiteró que regresaría a la isla el miércoles para manifestarse

Otros artistas como René ''Residente'' Pérez y Benito Martínez Bad Bunny participarán de la protesta ciudadana y, asimismo, solicitaron al público a darse cita.