Residente a Rosselló: "Si no renuncia ahora, lo vamos a sacar"

La falta de respeto hacia nuestro país por parte de este gobierno ha sido histórica. Tenemos que darle el ejemplo a los próximos gobernantes de Puerto Rico de que si joden con nuestro pueblo , (utilizando las palabras de Alfonso Orona) nosotros les cortaremos la cabeza. Hoy nos toca despedir a este empleado público que se suponía trabajara por el bien del país. El mensaje es simple y claro , todos los puertorriqueños que tenemos dignidad le exigimos al gobernador Ricardo Rosselló su renuncia inmediata. No lo queremos en el gobierno ni un día más. Toda la gente que llevaba manifestándose en las calles que este mismo gobierno criticó tenían la razón. Los robos por parte del gobierno, los insultos para con la comunidad lgbtt, la burla hacia los cadavers de nuestro pueblo, la falta de respeto hacia la prensa del país, la falta de respeto hacia luchadores incansables por Puerto Rico como Carlos Gallisá, la falta de respeto hacia sus propios empleados, la falta de respeto hacia la mujer, el maltrato para con la colectiva feminista, podría escribir una tesis doctoral con razones bien argumentadas del porque tiene que renunciar ahora mismo a su cargo. Este gobierno ya perdió el respeto de todo un país. Si no renuncia lo vamos a sacar.