Mimi Pabón confiesa que fue víctima de abuso por parte de su exnovio

La modelo y animadora Mimi Pabón confesó a través de su cuenta de Twitter que sufrió de violencia machista durante una relación con un exnovio.

En medio de una conversación con una internauta, Pabón contó que "tuve una relación tóxica con una de las personas más astutas que he conocido en mi vida. Estrategia pura. Con decirte que premeditadamente creaba situaciones para discutir y a escondidas grababa solo mis reacciones para “en un futuro usarlo contra mí”.

Según narró la modelo, su expareja, de la que nunca reveló el nombre, "me decía cafre o yal y si reaccionaba gritándole se victimizaba que no sabía qué me pasaba. Un día me restalló contra un mueble, se tiro encima de mi y aguantándome me dijo puta, puerca te vas a joder. La estrategia: pedía perdón por llamada telefónica o en persona pero nunca quiso hablar de lo que pasó por texto para que no hubiese evidencia. Y así amiga hay muchas que vivimos todo tipo de mujer de todos los ambientes y que tristemente nadie va a creerlo posible porque lucen como personas incapaces".

El panelista de Dando Candela Fernán Vélez compartió en su cuenta de Instagram la serie de mensajes de Pabón, donde aconsejaba a otras mujeres a salir del círculo vicioso del maltrato físico, verbal y emocional.

Actualmente, la animadora se encuentra en una relación amorosa con el reguetonero Rafa Pabón.