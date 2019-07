Julián Gil pide consejos a sus seguidores sobre si debe o no hacerse la vasectomía

El actor argentino Julián Gil confesó tener un dilema en este momento de su vida, y es que no sabe si debe realizarse o no una vasectomía para no tener más hijos.

Gil pidió consejos de sus seguidores para tomar una decisión, y es que según dice pues ya tiene 49 años y es padre de tres hijos, siendo uno de ellos un bebé.

"Quería hacer este video porque hay algo que he consultado con la familia, con grandes amigos y quería ver, la gente a través de las redes sociales que ha sido parte de mi vida en los últimos años, es una decisión muy importante, y resulta que llevo ya meses pensando en hacerme la vasectomía, tengo 49 años, será que no se no deba tener más hijos, será que me tengo que dedicar a los que ya tengo, será que vuelvo a encontrar a una persona y me vuelvo a enamorar vuelvo a tener una familia y de repente la persona con la que estoy no quiere estar con hijos. Entonces ese es mi gran dilema que si yo decido hacerme la vasectomía, operarme para no tener hijos", dijo Gil en un video en su cuenta de Facebook.

Gil contó que "mucha gente, mis amigos me dicen opérate ya, ya tienes tres hijos, me ha costado tomar la decisión".