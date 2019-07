Cameron Boyce, famoso actor de Disney Channel, fallece a los 20 años de edad

Le contamos las razones de su fallecimiento. A los 20 años muere Cameron Boyce, actor de 'Son como niños' y Disney Channel

El actor estadounidense era reconocido por sus papeles en el canal de adolescentes, además de ser bailarín en varias obras.

De acuerdo a ABC News, quien confirmó la noticias, el joven artista murió una consecuencia de "una condición médica" que padecía el actor.

Un familiar del actor afirmó en un comunicado que "falleció mientras dormía debido a una convulsión que fue el resultado de una afección médica en curso por la que estaba siendo tratado".

"Estamos totalmente desconsolados y pedimos privacidad durante este tiempo sumamente difícil, ya que lamentamos la pérdida de nuestro precioso hijo y hermano", agregó el portavoz.

Por su parte, Disney Channel comunicó que "era un artista increíblemente talentoso, una persona muy cuidadosa y pensativa y, sobre todo, un hijo, hermano, nieto y amigo cariñoso y dedicado".

Boyce actuó, a los 9 años, en "Grown Ups", película de Adam Sandler. Posteriormente, también participó en 'Jessie', la serie de Disney Channel.

Cameron Boyce

1999-2019 pic.twitter.com/AZzgHe4GpI — A S V P X🦋 (@asvpxofc) July 7, 2019

This is truly heartbreaking to hear the death of Cameron Boyce, growing up he was a huge part of my childhood and even after he left Jessie he carried on being such an inspirational role model for many people, he will truly be missed my thoughts are with his family and friends 💗 pic.twitter.com/GHXvemLXH5 — ɪᴢᴢʏ ‎✪ (@bxckyobrien) July 7, 2019

Skai Jackson pays a beautiful tribute to the late Cameron Boyce after news broke of his unfortunate death on Instagram. Skai and Cameron worked together for four seasons on the Disney Channel series Jessie, where they both met for the first time and became friends. pic.twitter.com/FzSnlaJ3W2 — The Pop Hub 👄 (@ThePopHub) July 7, 2019

we’ve all lost someone we admire but i practically grew up watching cameron boyce. last summer i was so excited, i was supposed to meet him, i told myself that i’d get to this year … waking up to this news makes me genuinely so sad, this is heartbreaking … rip angel ♥︎ pic.twitter.com/hOVFOz0dCC — 𝖈𝖎𝖓𝖉𝖞 🦋 (@cindymariezhang) July 7, 2019

Rest In Peace Cameron Boyce, I watched you grow into a man and now you’re watching me. We will miss you and you will be in our memories forever, to never be forgotten.🥺😭🙏 pic.twitter.com/kFDrL55Xue — laila | wembley (@socialseok) July 7, 2019

RIP Cameron Boyce. Rest in peace. All my childhood…never in my heart💔 pic.twitter.com/1PSds9wq7K — Lorieqs (@Lorieqs1) July 7, 2019