Vico C no está preparado para morir

El rapero puertorriqueño Vico C reconoció que no está preparado para morir, al expresar su agradecimiento por el interés del público por su salud.

“Me siento bien agradecido. No esperaba tener esa reacción al medicamento. Fue un susto”, dijo el llamado Filósofo del rap a Lo Sé Todo de Wapa TV.

En mayo pasado, el intérprete de “Viernes 13” fue recluido en un hospital de Ponce tras sufrir un percance de salud repentinamente, luego de una presentación en el Festival del Güiro en Peñuelas.

Después transcendió que fue una reacción alérgica a un medicamento que ingirió para el dolor.

“No me siento preparado para irme todavía todavía. Creo que hay muchas cosas que hacer todavía. No es temor a la muerte en sí, porque sé a dónde voy cuando me vaya. Es el temor de tener que irme antes de que me toque”, aseguró.

Mira el video aquí

Te recomendamos este video: