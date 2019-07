Thalía le sale al paso a los haters

La cantante mexicana Thalía no se amilana por los criticones en las redes sociales y les reponde.

"Amo que estén pendientes a mis historias y que les cause tantos escalofríos. Déjenme seguir haciéndoles la vida agradables a unos, y a otros, seguir metiendo escalofríos. La vida es una y hay que gozarla", dijo la también actriz en sus historias de Instagram.

"A todos los que les de calambritos mis historias, bienvenidos. Váyanse acostumbrando, si no den la vuelta y váyanse caminando como soldaditos. Por que así soy yo y así me gusta vivir”, añadió la cantante con su peculiar sentido del humor. “Pásenla bien y gócenla”, exhortó la creadora del hit "Me escuchen, me oyen".

