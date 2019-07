Zuleyka Rivera confiesa que Barea la traicionó

La ex Miss Universo Zuleyka Rivera habló por primera vez de uno de los momentos más difíciles de su vida, el motivo de la ruptura con el papá de su hijo Sebastián, José Juan Barea.

En entrevista con el programa Noche de luz por Univisión, Rivera confesó que el baloncelista de los Mavericks la traicionó y que se enteró gracias al consejo de una amiga.

"¿Te traicionaron?", le preguntó la conductora del programa de entretenimiento, a lo que Rivera contestó "sí claro, el que busca siempre encuentra. Una amiga mía me dijo eso: 'el que busca siempre encuentra"", sin entrar en detalles del suceso.

Además, la exreina de belleza contó que "en parte él se enamoró de la mujer que vio primordialmente en los medios. La Miss Universo, una mujer con metas, determinada, segura, trabajadora, me lo dijo en varias ocasiones. Él se enamoró de todas esas cualidades y creo que en gran parte sigo siendo esa mujer, no lo he dejado de ser".

Asimismo Rivera indicó que guardó silencio por el bienestar de su hijo, Sebastián " y así me mantengo, y te puedo decir que lo amo como padre todavía".

