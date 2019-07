Regresa Disney on Ice a deleitar a grandes y chicos

En el espectáculo de patinaje sobre hielo Worlds of Fantasy, de Disney on Ice, los personajes Mickey, Minnie, Donald y Goofy se embarcarán en un divertidísimo viaje que trasportará al público a cuatro mundos de Disney. Los niños se “sumergirán” en el reino bajo el mar de The Little Mermaid con la sirenita Ariel, hasta adentrarse al mundo de Arendelle con las hermanas Anna y Elsa, de la película animada Frozen, junto con el muñeco de nieve Olaf y el fornido hombre de la montaña Kristoff.

Luego disfrutarán de deslumbrantes “carreras de carro” sobre hielo, donde Lightning McQueen, Mater y todo el equipo de Cars, de Disney Pixar, realizarán acrobacias de alta velocidad, ¡como nunca antes los has visto!

La magia finaliza en un mundo de juguetes junto con Buzz Lightyear, Woody, Jessie y otros personajes favoritos del grupo de amigos de Toy Story 3, de Disney Pixar.

“Este show es único porque de los 70 shows que tenemos viajando alrededor del mundo, es el único que trae los carros de Cars. Es algo impresionante y no siempre tenemos la oportunidad de traer los Cars”, explicó Marlene Toussaint, directora regional ventas y mercadeo de Latinoamérica, al destacar que esta escena en particular logra que los padres dejen a un lado los teléfonos móviles para disfrutar de la magia de Disney.

“Llama mucho la atención de esta producción ver siete autos de Cars a tamaño escala desplazarse por el hielo con los neumáticos (gomas); es algo increíble”, aseguró la directora.

La producción cuenta con más de 45 patinadores de hielo representando a múltiples países.

“Este es un espectáculo que encanta, incluso a los adultos, porque es como si trajéramos el parque de diversiones a la pista de patinaje. Además, cuenta con patinaje artístico, un vestuario espectacular, pirotecnia, luces y sonido. Es un show sano para toda la familia”, detalló.



Sobre la producción y montaje

Para formar la pista de hielo se utilizan placas de acero y agua, hasta formar el hielo. El montaje completo de producción se demora de dos a tres días.

Disney On Ice lleva presentándose en la isla por más de treinta años.

“Siempre mantenemos el mismo nivel y calidad de producción para garantizar que será del agrado para toda la familia”, enfatizó Toussaint.

De los patinadores, compartió que mantiene un estilo de vida sana y entrenan diariamente.

“Tienen horas de entrenamiento en hielo abierto (open ice) como le llaman. Por lo general, los personajes principales practican al menos una hora diariamente. Tienen que tener un nivel de patinaje bueno, por lo que constantemente se están haciendo audiciones por todo el mundo para reclutar patinadores profesionales”, reveló.

Curiosamente, no hay patinadores boricuas en este show, aunque en Disney On Ice sí trabajan muchos puertorriqueños en el área de mercadeo.

Más información

• Para compra e información de boletos para Disney On Ice presents Worlds of Fantasy, para las presentaciones en San Juan del 7 al 11 de agosto, será en la boletería del Coliseo de Puerto Rico y en Ticketpop.com, (787) 294-0001; y para las funciones en el Auditorio Pachín Vicens de Ponce, desde el 15 al 18 de agosto los boletos estarán a la venta en Ticketcenter (787) 792-5000, www.tcpr.com

• Para saber más acerca de Disney On Ice, producido por Feld Entertainment, acceda a www.disneyonice.com.