El Iceman llega a las mañanas de Magic 97.3

Las mañanas en Magic 97.3 ya no serán las mismas, con la llegada del locutor Giovanni Brignoni al morning “El Morning Club”. El programa va al aire de lunes a viernes de 6:00 a.m. a 10:00 a.m. a través del 97.3 área metro y 99.5 en la Isla.

“Para nosotros era importante conseguir a una personalidad radial que además de experiencia tuviera credibilidad ante el público, y eso precisamente fue lo que nos hizo tomar la decisión de poner frente al micrófono en las mañanas a El Iceman. A través de sus ejecutorias Brignoni ha logrado conectar de una forma diferente con el pueblo puertorriqueño y estamos seguros esa relación se verá reflejada todos los días durante su intervención radia”, comentó Joshua Arzuaga, presidente de Magic.

Brignoni, que cuenta con más de 30 años en la radio, logró reconocimiento especial entre los puertorriqueños, llegando a convertirse en un “personality “en la Isla, por su trabajo como piloto de FURA durante la emergencia que confrontó el país por el paso del huracán María. Este hasta el momento ha combinado su trabajo como piloto con su pasión por la radio, y recientemente estuvo participando en el programa “Magic Mix”, que transmite todos los viernes la emisora de 5:30 p.m. a 11:00 p.m.

“El Morning Club” contará además con otra novedad, la participación del experimentado periodista de televisión Carlos Weber, que regresa al medio luego de varios años fuera de este. Weber llevará a la radio de una forma corta y agil, las cápsulas “Como lo Veo”, que tocarán diferentes temas de la actualidad, y mantendrán la misma línea de lo que este presenta en su canal de Youtube titulado “Fuera de la Caja”.

Las cápsulas podrán escucharse de lunes a viernes a las 6:35am, 7:35am y 8:35am.

La emisora continúa su compromiso de llevar la fórmula y formato que les ha convertido en el preferido entre los oyentes entre 25 a 54 años, y para mantenerse al día con las tendencias digitales, Magic se encuentra remodelando su cabina y acondicionándola para poder transmitir su contenido en video con calidad Broadcast, a través de las sus redes sociales.

La emisora se encuentra inmersa en la pre producción de su evento anual más esperado, El Magic Senior Prom, que este año se convertirá en una verbena. Este se llevará a cabo el 7 de septiembre en el Centro de Convenciones, y contará con la participación estelar de Olga Tañon y La Secta, entre otros. Los boletos ya están disponible a través de Ticketpop en el 787-294-0001.