Furiosa Cardi B insulta a joven que no la reconoce

La rapera dominicana Cardi B se molestó con la periodista Gelana Solana del programa El Gordo y la Flaca de Univision, cuando esta intentó entrevistarla antes de entrar a un restaurante.

Cardi B no quiso responder a las preguntas de la comunicadora porque no estaba maquillada y porque no tenía el pelo arreglado, según se escucha en un video difundido por el programa de chismes.

Pero no solo se molestó con Solana, si no también se le escucha gritar improperios a un joven que caminaba por la acera del lugar y no la reconoció sin maquillaje.

Después de este incidente, la rapera se disculpó por sus acciones en las redes sociales.

Mira el video: