Mala Rodríguez: "No debemos sentir miedo de nuestro potencial"

Para Mala Rodríguez, la puerta del género urbano se abrió para las chicas, pero todavía existe mucho por hacer.

“Al fin se está prestando atención a la mujer dentro del mainstream urbano, pero queda mucho. Todavía se les está dando mucho a los hombres en comparación con lo que se le da a la mujer. Todavía debemos seguir esperando muchas más cosas buenas porque falta mucho por hacer. Lo más lindo que estamos viendo es que las mujeres están escribiendo también. Eso es lo más fascinante, que existan voces y mensajes de las mujeres”, expresó entusiasmada en entrevista con Metro.

En ese sentido, Ana María Rodríguez Garrido, nombre de pila de la artista, convoca a las mujeres a “conocer sus poderes” a través de su nuevo video musical “Aguante”, en el que vuelve apostar por el empoderamiento de las féminas.

“Para mi fue algo bien divertido porque se hizo inspirado en la película The Craft, una de mis películas favoritas. Me daba mucho miedo, pero creo que ese miedo lo reinterpreto de otra manera y encaja muy bien con el mensaje de la canción”, explicó la española en entrevista telefónica.

En términos del mensaje explicó: “Es momento de que las mujeres conozcan sus poderes. No estoy hablando de narcisimo, sino de la verdadera autoestima, esa que se fomenta con el esfuerzo y con el trabajo”.

En esa línea, resaltó: “Cuando uno conoce su poder, no hay quien pueda detenernos”.

“La sociedad se asusta cuando ve a una mujer poderosa. Recuerdo que, cuando veía la peli, me daba mucho miedo con esa bruja que coquetea con la magia. El mensaje tiene que ver con eso, porque no debemos sentir miedo de nuestro potencial y de todo lo que podemos llegar a ser. Me gusta trasmitir un mensaje de fuerza, energía y mucho amor”.

Por otro lado, planteó que, por mucho tiempo, la mujer fue educada sobre que, por amor, debe aguantar y sufrir.

“Creo que eso no está bien. El dolor no nos ayuda a nosotras”, reiteró.

“Aguante” formará parte de su próxima producción discográfica, de la que, por acuerdos contractuales, no le permiten ofrecer más detalles.

El tema fue escrito por Mala Rodríguez, Julio Mejía, Matthew Toth y Franklin Rodríguez, y el video fue dirigido por Veneno.