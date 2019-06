De luto Saudy Rivera

View this post on Instagram

Hoy te fuiste viejo!!! Tío Ovidio la única felicidad detrás de tu partida es la certeza que Papi estará feliz de reencontrarse contigo!!! Es una alegría tan grande que quisiera estar ahí cuando papito se reencuentre contigo y ver su enorme sonrisa y abrazo!!! Mi abrazo va contigo, llega rápido donde papi y dile que lo amooooo, que me hace una falta taaan grande!!!! 😪😪 dile a tu brother que lo amo con toda mi vida !!!!!y a ti …. tío gracias por todoooo tu amooor para mi ! Disfruta y vive esta nueva etapa! Descansa en el nuevo reino !!!