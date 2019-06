Estudio vincula serie "13 Reasons Why" con aumento de suicidios adolescentes

Un nuevo estudio sobre "13 Reasons Why" encontró que el número de suicidios aumentó significativamente entre los jóvenes en los meses posteriores a la salida de la popular y polémica serie de Netflix.

La polémica serie relata la historia de una chica de secundaria que se quita la vida.

El estudio, que fue publicado en la revista JAMA Psychiatry, afirma que hubo un incremento del 13% en casos de jóvenes de 10 a 19 años de edad, entre abril y junio de 2017, con una mayor incidencia en mujeres.

El estudio fue realizado por un equipo dirigido por Thomas Niederkrotenthaler, del Centro de Salud Pública de la Universidad de Medicina de Viena, usando los datos de suicidio de los Centros de Control de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos.

Sam Smith confirma su relación con actor de “13 Reasons Why” Después de ser captados cariñosamente por la calle, Sam Smith habló del joven que robó su corazón y con quien ahora tiene una relación.

"Las asociaciones identificadas aquí deben interpretarse con cierta cautela, pero parecen demostrar un aumento de los suicidios que es consistente con el potencial de contagio de los medios", escribieron.

El equipo analizó los suicidios de 1999 a 2017 para establecer un modelo que controle variables como las variaciones estacionales con sus picos conocidos de suicidios adolescentes.

Sin datos de audiencia

Los investigadores hicieron una estimación de la popularidad de la serie a través del tráfico que generó en redes sociales como Twitter e Instagram. Esto debido a que la plataforma Netflix no divulga públicamente sus datos de audiencia.

La serie fue lanzada el 31 de marzo de 2017 y generó unos 11 millones de tuits en las primeras tres semanas, después de lo cual el interés declinó.

"Por la disminución de la atención en las redes sociales después de junio de 2017, establecimos el período de exposición como de abril a junio", escribieron los investigadores.

El aumento estimado de 13,3% en muertes corresponde a 94 suicidios más para esa franja etaria de lo que cabría esperarse en ese periodo de tiempo, de acuerdo con el modelo.

Padre culpa a Netflix por suicidio de su hija y asegura tener motivos para demandar Un padre de familia ha entablado una demanda en contra de Netflix y de Selena Gomez por la serie “13 Reasons Why”, ya que la culpa del suicidio de su hija.

La proporción fue mayor entre las jóvenes, lo que los autores atribuyen a que la trama de la serie se centra en el suicidio de una chica de 17 años, Hannah Baker.

No se observó un aumento similar de suicidios entre los otros grupos etarios.

Los autores advirtieron, no obstante, que la dependencia de la investigación de los llamados "datos ecológicos" -es decir, estimaciones basadas en medidas aproximadas- era una limitación, subrayando que "no fue posible comprobar si quienes representaron el excedente de suicidios habían visto realmente '13 Reasons Why"".

Reacciona ante estudio

La plataforma de streaming Netflix reaccionó al estudio con un comunicado en el que niega la relación entre ese incremento y la serie.

"Expertos coinciden en que no hay una única razón por la que la gente se quita la vida, y que las tasas (de suicidio) entre adolescentes se han incrementado trágicamente por años".

La compañía agregó que era difícil conocer las causas de los picos, incluyendo los aumentos entre muchachas en noviembre de 2016 y marzo de 2017, previos a la serie.

Actor de ’13 Reasons Why’ reconoce su homosexualidad con emotivo mensaje A través de su cuenta de Instagram, Brandon Flynn habló de su orientación sexual.

Un estudio publicado en la revista Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry a principios de este mes estimó que ocurrieron 195 suicidios más -un aumento de casi 29%- entre jóvenes de 10 a 17 años en los nueve meses siguientes al lanzamiento de la serie.