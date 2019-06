Keri Russell lloró al leer guión de J.J. Abrams para "Star Wars"

NUEVA YORK — Keri Russell dice que cuando J.J. Abrams le envió su visión para "Star Wars: The Rise of Skywalker", se sintió tan abrumada que no pudo contener las lágrimas.

"Lloré cuando leí el guion que él escribió", dijo la actriz a The Associated Press en una entrevista reciente. "Es decir, quién sabe cómo termine, (pero) espero que se mantenga fiel a lo que él quería originalmente".

Abrams dirige el capítulo final en la historia de Skywalker que comenzó en 1977 con "Star Wars". Russell dijo que el cineasta es el indicado para terminar la saga porque le importa.

"No está tratando de cambiarla a algo más", dijo. "Realmente respeta lo que es".

Russell da vida a un nuevo personaje llamado Zorri Bliss. No pudo revelar mucho de momento, pero dijo que le encanta su vestuario. Calificó al personaje y su estilo rudo.

Recordó que Abrams le dijo que necesitaría usar casco. "Le dije, 'Mi trabajo soñado: puedo ver a todo el mundo y nadie me puede ver a mí. ¡Fantástico!""

Russell dijo que las películas originales de "Star Wars" fueron de las primeras que vio en el cine, así que ahora le resulta increíble ser parte de la franquicia.

"Tengo tantos recuerdos de la princesa Leia y de Chewbacca y Han Solo, tantos recuerdos de ellos — como todo el mundo", dijo. "Así que sí, es increíble poder tener un papel ahí".

Russell y Abrams tienen una historia creativa juntos. El director cocreó la serie "Felicity" que le mereció a la actriz un Globo de Oro. Russell también tuvo un papel pequeño en "Mission: Impossible III", que Abrams dirigió.