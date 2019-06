El Guaynaa: “Me estoy disfrutando el momento”

“Somos dos personas que se quieren, se adoran y se suman a sus vidas personales”. Con estas palabras, el novel exponente urbano El Guaynaa confirmó a Metro su relación sentimental con la animadora Jacky Fontánez.

“Hay veces que podrá viajar conmigo y otras veces no, pero la relaciones se basan en confianza, y nosotros tenemos una comunicación bien efectiva. Así que, cuando pueda llegar, llegará, porque ella también tiene sus compromisos. Ambos somos figuras públicas del mundo del entretenimiento y lo importante es complementarnos el uno al otro”, dijo a este diario Jean Carlos Santiago, nombre de pila del artista.

Sobre la locutora del espacio What’s Up, de la 94, afirmó: “Es un mujerón, muy disciplinada, es una fajona y ha sudado lo de ella. Es una mujer que no necesita a ningún hombre para tener sus cosas o su casa”.

En ese sentido, aclaró: “Simplemente, estamos juntos porque los dos lo queremos”.

El creador del éxito “Rebota”, que se presentará el 7 de julio en el Mojanolah de La X en la playa Las Criollas de Barcelota, adelantó que ese día el público disfrutará de “mucho rebote, mucho mamarre, mamarre, mamarre y buena música”.

Asimismo, mencionó que, próximamente, lanzará un remix de “Rebota”, y a la par, trabaja en la producción de su primer disco.

“Por ahí viene algo con DJ Blass, DJ Snake, Los Armónicos, Ozuna, Nicky Jam, De la Ghetto y J Balvin… Vienen cosas bien interesantes. No había sacado nada mío desde ‘Rebota’ porque no tenía el apoyo de una disquera. Pero ahora tengo el contrato con Republic Records, una división de Universal Music, Group, me siento más completo y con todos los poderes, como dicen, para salir con lo de nosotros y tirar a matar”, explicó en entrevista con este diario, al exponer que será “un disco concepto que trascienda la historia, porque los discos son para recordar”.

“Quiero que el primer disco del Guaynaa sea súper especial, que esté bien organizado, tanto musicalmente como a nivel de composición, para darles a los fanáticos buena música. La música de los raperos se basa en escribir y componer lo que sienten, y para mí, si un rapero no escribe, es un intérprete. En mi caso, Dios me dio el don de escribir y hacer cosas con sentido”, consideró.

Aunque se mantiene enfocado en su música, en su corta carrera artística, ha recibido propuestas para hacer programas de televisión, marcas de ropa y perfumes. “No me quiero amarrar con nada que no sume a lo que estamos haciendo. Realmente, me estoy disfrutando el momento y no tenemos espacio para la negatividad ni malas vibras”, puntualizó.

Sobre el festival musical Mojanolah

"Queremos que el país vea el tipo de festival que producimos Sparkof y La X, el cariño que le damos para que cada año la gente vea más elementos. Siempre pensando en que toda la familia pueda pasarla bien, dándole mucho énfasis a la seguridad y crear un buen ambiente. Artísticamente El Mojanolah es el festival veraniego de música hispana más importante del caribe y Puerto Rico, y queremos que el país lo disfrute al máximo", expresó por su parte Herman Dávila de La X.

Mientras que el productor Jafet Santiago, añadió: “El Moja fue diseñado con varios objetivos claros desde su inicio en el 2009. El principal de ellos fue establecer una plataforma o vehículo que beneficiará a los talentos establecidos así como los emergentes, que el proyecto ofreciera un sano y seguro entretenimiento para los radio escuchas de La X y que los auspiciadores pudieran crear experiencias para el público cautivo junto a nosotros. La combinación de esos factores ha sido la clave de nuestro éxito. Los auspiciadores siguen creciendo y desarrollando activaciones únicas, los fanaticos aumentando y los talentos reconocen el impacto local e internacional que les brinda ser parte de nuestra propiedad. Nuestro reto consiste en innovar cada día y atemperarnos a los tiempos para que cada uno de nuestros grupos tenga la mejor experiencia en el evento más importante de música de Puerto Rico”.