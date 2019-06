Compañero de labores de Abdiel "The Loverboy" habla tras su muerte inesperada

El locutor Joel "El Intruder" y amigo de Abdiel "The Loverboy", con quien lideraba el programa "El Jukeo" que se transmitía por las tardes en Play 96.5, se mostró conmovido y sorprendido por el deceso de su colega de 47 años.

"Es como cuando cae una bomba y te siguen diciendo el nombre, el nombre, el nombre y tú no captas lo que está pasando y más cuando estabas jangueando con la persona hace unas horas tranquilo y 'chillin'. Estoy como si me hubieran tirado una bomba. Me quedé sin palabras y no sé qué decir al aire", sostuvo Joel en entrevista con "El despelote" (94.7FM).

"El Intruder" comentó que compartió la noche de ayer, miércoles, con el locutor y que estaba tranquilo.

"Lo de costumbre. Planificando qué más íbamos hacer, si nos había gustado el programa de hoy [ayer], vacilando. El típico vacilón de siempre y planificar. Nosotros trabajamos antes, fuera del 'show'. Cosas de la vida, normales, estaba con la nena todavía, fuimos a comer…", añadió Joel.

Sobre si "The Loverboy" le contó si se sentía mal o algún dolor, este manifestó que no le dijo nada sobre ello.

"No dijo nada, pero él siempre decía que estaba sobrepeso y se pasaba vacilando con eso al aire. Siempre estaba pompeándolo porque hay que cuidarse más allá de la estética, por la salud".

Este dijo, además, que Abdiel estaba haciendo dieta para perder peso y mejorar su calidad de vida.

"The Lover Boy" inició el pasado mes de marzo el programa "El Jukeo" junto a Joel "El Intruder", el cual se transmite por Play 96.5 por las tardes.

