Afectado Rocky The Kid con la muerte de su amigo Abdiel "The Loverboy"

El locutor Roque Gallart, mejor conocido como Rocky The Kid, se mostró afectado por la muerte de su hermano de la vida, amigo y colega Abdiel "The Loverboy".

Fallece repentinamente el locutor Abdiel "The Loverboy" Sufrió un infarto masivo

Rocky publicó en sus redes sociales una foto con Abdiel, la cual fue capturada el pasado 9 de junio.

"Es increíble ! No lo puedo creer se me fue otro hermano #rip Abdiel, esta foto no las tomamos el pasado Domingo 9 de Junio y la pasamos muy bien" (sic.), escribió el animador de "El Despelote" (94.7FM).

Gallart aseguró en el dicho programa radial que había perdido a un amigo y colega, a quien no identificó de primera instancia por respeto a sus familiares. El programa radial salió del aire por un tiempo por la fuerte noticia.

