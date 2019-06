China boricua defiende a Madison Anderson

La youtuber Yanyi, quien se hace llamar "la china boricua", reaccionó al triunfo de Madison Anderson Berríos el pasado jueves en Miss Universe Puerto Rico 2019.

Aunque Madison ha tenido la mayoría del respaldo de los puertorriqueños tras ganar la corona que ostentaba Kiara Liz Ortega, otros han puesto en tela de juicio su puertorriqueñad y su idioma español.

Yanyi, quien se crió en la isla, es de padres chinos y se considera boricua. Esta también agradeció crecer y hacerse en Puerto Rico.

"Madison tiene la razón, ser boricua se lleva en la sangre. No es cuestión de tener un apellido boricua o que tus papás sean boricuas. La realidad es que ser boricua se lleva en el alma y en el corazón de uno, en la crianza y en los valores que uno tiene en su vida. La gente me ve a mí y me dice 'tú no eres boricua, eres china'. Obvio, soy china, pero para mí soy más boricua que china. Yo me crié en Puerto Rico, en Toa Alta, Bayamón 00953, mi amor. Yo no tengo ninguna sangre boricua, mis papás son chinos, me crié en Puerto Rico y ahora vivo en Nueva York. El mundo me ve como que yo no soy boricua. Yo soy orgullosa de ser china, pero estoy orgullosisima de ser boricua. Yo soy boricua pa'que tú lo sepas", dijo.

