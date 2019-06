Denise Quiñones enfocada en la preparación de Madison para el Miss Universo

La directora de la franquicia Denise Quiñones se expresó ante la ola de comentarios contra la nueva reina Madison Anderson Berríos.

A preguntas de Noticentro sobre la controversia que se ha desatado por la elección de Anderson y los comentarios de que hay gente que dice que ella traerá la sexta corona a la isla, Quiñones manifestó que “yo no me pongo tanta presión. Trato de no enfocarme en eso, igual que como hicimos el año pasado con Kiara era enfocarnos en dar lo mejor para ella en ver sus debilidades, ver sus fortalezas, ver qué áreas tenemos que reforzar y estar ahí todo el equipo para ella, para que dé la más digna representación que ella pueda en el Miss Universe".

Según la ex Miss Universo, "Con Madison es igual, ya estamos aquí, estamos cambiándonos el chip de concurso ahora ya a la etapa con nuestra reina".