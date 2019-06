Denise Quiñones dedica mensaje a ganadora de Miss Universe Puerto Rico

View this post on Instagram

Y así llegamos al comienzo de una nueva etapa. Estos meses han sido unos de mucho esfuerzo, de entrega, dedicacion y excelencia …de parte de todo el equipo @muniversepr y nuestras 28 Reinas! A todas mis nenas…saben que las quiero con mi alma y que como les dije, por siempre tendrán una hermana y amiga en mi. Desde el primer día q comenzaron esta aventura, sabíamos que teníamos un grupo extraordinario 💫 Cada una de ustedes son jóvenes de bien, de sueños y disciplina, de belleza externa e interna, mujeres que se atreven a perseguir sus sueños. Ya eso las hace ganadoras a todas! Nunca lo olviden ❤️ A ti @madisonandersonberrios ….la noche del jueves fuiste seleccionada como nuestra nueva Miss Universe PR 2019 y desde ese momento te abrazo y te doy la bienvenida a nuestra familia. Haz demostrado ya, en tan poco tiempo, que tu valentía, seguridad en ti misma, temple y fortaleza son capaz de conquistar el mundo. Se que, como hasta ahora, seguirás luchando y dando lo mejor de ti para hacer el mejor trabajo posible en Miss Universe 💫 Gracias por que nos recuerdas a todos, lo que todos sabemos… Que PR se lleva en la sangre y en el corazón y no hay quien se sienta realmente Boricua, que le pueda imponer un grado a nuestra puertorriqueñidad. Te quiero Reina y vamos hacia adelante, como las Reinas sabemos hacer 💪🏻❤️💫🇵🇷 Mil gracias a @stellanolasco por mi vestido @clarkivor por makeup @ildefonso45 por peinado y a @lidojewelers por mis accesorios 🙏🏼💫