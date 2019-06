Funky Joe y John Paul celebran su rol de padres

José Rafael Vallenilla (Funky Joe), lamentó que no haya sido “el padre perfecto” para su hijo John Paul Vallenilla, producto de la inmadurez, como cualquier adolescente que se convierte en padre a corta edad.

Funky Joe se casó a los 16 años de edad, cuando todavía vivía influenciado por sus padres, y al poco tiempo se divorció de la madre de su hijo.

Pero ese pasado no afectó la buena relación que existe entre ellos. Todo lo contrario, se solidifica con cada invento o proyecto que hacen juntos, y más ahora con los nietos.

“Yo miro hacia atrás y hubiese querido que las cosas fueran tan distintas. Mi hijo es un hijo maravilloso. Me emociono cuando hablo de él porque para mí es un padre ejemplar y me ha demostrado que es mil veces mejor padre que lo que yo haya podido ser. Pero siempre fui consistente en amarlo y estar ahí cuando me necesitaba”, manifestó en entrevista con Metro.

“Como papá sé que hay padres que son amorosos, pero, lamentablemente, imperfectos, porque nunca les enseñaron cómo ser un buen papá. Pero al final del camino, Dios es tan maravilloso que logra hacer ese círculo de aprendizaje y nos guía en el camino correcto. Quizás lo que para otro padre fue bien natural y bien dado, para mí fue bien difícil aprender”, sostuvo Funky.

Ahora, desde que nació Marcelo, el hijo menor de John Paul, siempre hay una buena excusa para reunirse en familia.

“Desde que nació el nieto tengo la oportunidad tener más contacto con él porque ahora tengo la excusa de ver al nieto. La pasamos muy bien”, relató con una sonrisa.

El locutor de El Circo, de La Mega 106.9 FM, afirmó: “El trabajo lo hemos utilizado como herramienta de unión familiar y nos hemos divertido juntos. Ahora estamos desarrollando un proyecto de amor que, próximamente, vamos a dar más detalles. Siempre quise hacer algo con toda la familia y este proyecto familiar está alineado con ese deseo que he tenido toda mi vida”.

Por su parte, John Paul compartió: “Quizás no somos la típica familia, pero nos llamamos para compartir y hacer cosas juntos, como todas las familias. Salimos a comer y nos envolvemos cuando tenemos proyectos”.

De los consejos que recibió de su padre fue enfático en aclarar: “Mi padre es una fuente de consejos no importa si los quieres o no. Mi papá siempre me dejó ser quién soy. Él no era una persona de mucha estructura”, mencionó el creador de personajes como Flavia Chico, entre otros.

Ambos han tenido la fortuna de trabajar juntos en la misma empresa: Spanish Broadcasting System (SBS).

“A veces, le consulto de los proyectos grandes que estoy haciendo, inclusive ahora con mi trabajo Jay y sus rayos X, le pregunto en relación a cómo abordar equis tema. Me da un norte para seguir”, expresó.

De la figura de su padre destacó que Funky “es un tipo bien honrado y le gusta decir las cosas como son”.

En la actualidad, lo más que aprecia de él es ver cómo se disfruta a los nietos. “Aprecio mucho lo chulo que se pone con los nietos, con mis hijos y los hijos de mi hermana”, compartió con ternura.

John Paul tiene dos hijos, Marcelo, de 9 meses, y Vincent, de 9 años, que vive en Tampa. Florida, con su mamá.

“Como padre, soy bien distinto a como fue mi padre conmigo. Mucha estructura y mucha regla”, aseguró.

Sobre cómo van a celebrar el Día de los Padres, al momento no tienen planes concretos.

“Para mí el Día de los Padres también debe ser para recordar que algunos padres son padres porque sí, porque de repente lo son y esos padres a veces no vienen preparados para asumir la responsabilidad de tener un hijo. Eso va en detrimento de ese niño y de su crianza. Pero parte de las cosas que debemos celebrar son aquellas que salieron perfectamente bien”, puntualizó Funky.