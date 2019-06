Cómo descubrió Edith González que tenía cáncer

En mayo de 2017 y tras un año de haber sido diagnosticada de cáncer de ovario, la actriz Edith González contó en una entrevista a Karla Iberia Sánchez cómo tuvo que afrontar su padecimiento al lado de su hija Constanza y su esposo Lorenzo Lazo.

La protagonista de telenovelas reveló que durante el segundo trimestre de 2016, sentía un dolor de espalda, que iba de punzadas “a cuchilladas”, que incluso había llegado a inmovilizarla.

Fue durante un paseo al parque con su hija Constanza que un movimiento brusco hizo que se paralizara de dolor.

“Decidí consultar a mi médico, un extraordinario gastroenterólogo mexicano y le dije ‘Oiga, doctor, traigo un dolor que ya no aguanto’. Me vio aparecer en el consultorio, y vi su rostro. Me dice: ‘Güera, estás ceniza, muy flaca’. Yo le dije: ‘Pues sí, es que vengo de Miami’. Tú sabes que una jornada laboral para un actor de televisión o series son 12 horas. Trabajaba 12 horas –normal–, pero siempre hay mucho problema con el catering. Yo tomaba diario atún. Pensaba que ése era el motivo. No entendí que estaba demasiado delgada. Yo dije: ‘Está exagerando’. Pensé: ‘Como bailo, traigo desgarres’. Me tomaba una pastilla de estas supra-anti- dolor, y cuando la pastilla comenzó a fallar, dije: ‘Ay, pero si yo no me enfermo’. Los actores no tienen permiso de enfermarse. Cuando de miércoles a miércoles la pastilla falló y no pude tomar la clase de baile, acudí por ayuda. Después de verme y escuchar los síntomas, inmediatamente me envió a sacar el antígeno. Gracias a él, estoy viva”, contó a la periodista.