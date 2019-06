Ricky Martin y Ednita Nazario en contra del proyecto de libertad religiosa

La astro boricua Ricky Martin se mostró en contra del proyecto de libertad religiosa aprobado ayer en la Cámara de Representantes.

A través de una carta publicada en varios tuit, el intérprete de "La Mordidita" expresó en la red social que "mientras el mundo llama a la equidad, al respeto a la diversidad y a la defensa de los derechos humanos, la Cámara de Representantes y el Gobernador de Puerto Rico impulsan una medida que revierte todo lo anterior para consentir la separación, el prejuicio, el odio y la falta de respeto a la individualidad".

Según el artista "lo hace bajo una premisa que tergiversa el derecho constitucional a no discriminar por raza, sexo o creencia, y en su lugar, justificar una protección irracional a las convicciones religiosas de los empleados del Gobierno. De hecho, como miembro de la comunidad LGBTT me uno al coro de voces que afirman que nunca ha habido un consenso entre nuestra gente LGBTT para validar o legalizar el discrimen en contra nuestra".

Para Ricky "El Proyecto de la Cámara 2069, radicado por petición del Gobernador Ricardo Rosselló e impulsado por la Representante Charbonier, no es otra cosa que abrirle la puerta al odio hacia todo aquel o aquella que no comparta una misma ideología, que pertenezca a la comunidad LGBTT, o que incluso no sea del mismo color de piel, entre tantas otras manifestaciones discriminatorias. La libertad religiosa implica respetar al otro de la misma manera que respetamos a los demás".

"Como defensor de los derechos humanos y miembro de la comunidad LGBTT, me opongo vehementemente al proyecto de libertad religiosa, el cual nos atrasa como sociedad y nos proyecta ante el mundo como un país retrógrado, e incapaz de guardar el derecho básico a la individualidad. Este proyecto no es representativo del Puerto Rico que todos amamos, defendemos y al que aspiramos. Hacemos un llamado al Senado y al Gobernador Ricardo Rosselló para que no aprueben este proyecto que es una puerta abierta al odio y al discrimen", sostuvo el famoso en Twitter.

Mientras, la cantante Ednita Nazario quien recordó en el día de hoy con un mensaje en Faceboook, la tragedia ocurrida el 12 de junio de 2016 en la discoteca gay "Pulse" en Orlando, Florida; donde murieron varios boricuas mientras celebraban una noche latina, también aprovechó el momento para enviar un mensaje de amor e inclusión.

Con un video en Facebook de su participación en la Parada del Orgullo Gay celebrada el pasado fin de semana en Boquerón, la intérprete de "Espíritu Libre" exhorta a poner fin al discrimen y la injusticia social desde las esferas políticas.

"Hoy, hace tres años, vivíamos una tragedia colectiva donde personas inocentes, jóvenes con futuro, perdían sus vidas en una masacre despiadada y llena de odio. Hoy, precisamente, debemos comprometernos todos a ponerle fin al discrimen, la injusticia social, el abuso contra nuestros semejantes, tan solo porque reclamamos igualdad, equidad, derechos, no privilegios. No es un reclamo de privilegio que exijamos ser tratados como un ser humano. No es privilegio ni ventaja exigir ser incluídos en las responsabilidades y beneficios al que todo ciudadano tiene derecho. El discrimen nunca, NUNCA es justificado. En ningún caso. Te imaginas tener una emergencia médica y llegar a un hospital o a un dispensario y que te dejen morir porque quien te tiene que salvar no piensa como tu? Te imaginas? Y si fuese a la inversa? Y si no pagas impuestos y se dejan de pagar los sueldos de los empleados públicos que discriminan en tu contra? No podemos caer en esa dinámica absurda. Aceptemos la diversidad. Eso es lo que nos humaniza. Ni mejores ni peores. No tienes que vivir como yo para reconocerme como te reconoces a ti mismo. Somos seres humanos. Venimos del mismo lugar. Habitamos el planeta. Somos importantes e indispensables para una sociedad balanceada y con diversidad de criterios. Por lo tanto, hay que elevar la conversación a la realidad. A la justicia social. A la equidad. Sabemos y respetamos que no todos pensamos igual ni tenemos los mismos principios religiosos. Pero tampoco tenemos el derecho de limitar o discriminar basados en esas diferencias. Lo que hace fuerte a una democracia es el BALANCE. El respeto a las diferencias y el derecho inalienable de ser y existir. Puerto Rico es un crisol. Un lugar paradisíaco donde los que lo habitamos tenemos el derecho de vivir a plenitud. No pienso como tu, pero defiendo el derecho que tienes a expresar tu punto de vista diferente al mío. Pero cuando ocupas un lugar desde donde tienes la plataforma de poder discriminar en mi contra, por el solo hecho de no ser ni pensar como tu, ahí es donde habita la injusticia. Y la injusticia hay que erradicarla. Seamos justos, seamos razonables, seamos inclusivos, seamos empáticos, seamos HUMANOS. Ni mas ni menos", escribió la cantante ponceña en la red social.

