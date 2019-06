Ada Monzón estrena "zapatos tornádicos"

La meteoróloga Ada Monzón publicó en sus redes sociales unos peculiares zapatos que llamaron la atención de sus seguidores.

Los zapatos negros llevan "la firma de un tornado en un radar".

"Ready… con mis nuevos zapatos tornádicos. 👠🌪 Esta es la “firma” de un tornado en un radar, y fueron plasmados en un zapato negro" (sic.), escribió Monzón junto a la instantánea.

La publicación cuenta con miles de 'likes' en Instagram.

