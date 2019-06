Jennifer López canta con su hija en el debut de su gira de conciertos

La cantante Jennifer López cantó junto a su hija Emme Anthony en el concierto que debuta su gira It's My Party.

Así lo compartió JLO en su cuenta de Instagram en un vídeo en el que aparecen ambas con enormes vestidos rojos similares.

En la publicación se observa como interpretan juntas la canción Limitless, como parte de su gira It’s My Party: The Live Celebration, celebrado anoche en The Forum de Los Ángeles.

El vídeo provocó la reacción de miles de fanáticos, así como de decenas de famosos, que elogian la voz de la menor, así como el hermoso momento que compartieron madre e hija.

La famosa cantante se mostró sorprendida del talento de su hija, que tuvo con Marc Anthony.