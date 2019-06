Actriz boricua trans será reconocida en la parada puertorriqueña de Nueva York

La actriz MJ Rodríguez, quien hizo historia en uno de los elencos más grandes de trans reunidos en una serie, será reconocida mañana en la para puertorriqueña de Nueva York.

Rodríguez es una de las actrices trans de Pose, cuya segunda temporada comienza la próxima semana.

Será reconocida como la Trailblazer Honoree de 2019, de acuerdo con medios estadounidenses.

“Quieres que la gente te vea como quién eres, pero también para que veas tu talento, y cuando entré en esa sala y me vieron por completo como yo era. No me etiquetaron ningún título. Acaban de ver a la actriz que estaba frente a ellos. Fue cuando todo se solidificó para mí. Fue cuando me sentí bien, puedo hacer mi sello en este mundo”, dijo Rodríguez a ABC Nueva York.

Confesó que nunca ha participado de la parada, pero señala que además servirá para recordar que los boricuas se recuperan del huracán.