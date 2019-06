Miss Lares sobresale tras sufrir desmayo en preliminar de MUPR 2019

La delegada del pueblo de Lares, Auda Paola López, habló con Metro luego de sufrir un desmayo en la competencia preliminar de Miss Universe Puerto Rico 2019, celebrada la noche de ayer, jueves, en el Centro de Convenciones de San Juan.

López, de 20 años, indicó que un bajó de azúcar fue lo que provocó el desmayo en el momento que el actor Julián Gil mencionaba la ganadora del premio de Miss Amistad.

"Me bajó el azúcar. Rapidito que entré Carmencita [la madrina de las candidatas] me cuidó. Me dieron frutitas, Coca Cola y la subieron rapidito. Ya en el siguiente desfile pude salir de lo más bien", dijo Auda, quien es estudiante de Química en la Universidad Interamericana de Puerto Rico, Recinto de Arecibo.

La beldad, quien lució una pieza del diseñador Edzel Giovanni, fue sujetada por Miss Morovis entre sus brazos tras el desmayo.

"Estaba allí y de momento sentí como los puntitos que uno ve cuando te estás mareando. Cuando veía todo violeta me agarré a mi compañera de Morovis [Hazel Ortiz] y ella me sujetó. Allí, de verdad, no recuerdo nada más hasta que estaba en 'backstage' y me tenían como que en el piso dándome frutas y refresco".

Luego de reponerse del incidente, Auda salió en el desfile con los diseñadores de San Juan Moda, en el cual le tocó con el guayanillense Javier Arnaldo. Esta modeló junto a las participantes de los pueblos de Loíza, Morovis y Peñuelas.

"Me sentí feliz porque ya cuando me estaba visitiendo para salir dije 'okay, me pasó esto y voy a salir con más fuerza'. Creo que lo hice bien y sentí el apoyo del público", sostuvo la lareña, quien fue ovacionada cuando salió al escenario luego del percance.

La candidata manifestó, además, que se disfrutó la noche preliminar del certamen. "Me la disfruté mucho. Estábamos en 'backstage' cantando y bailando fue algo bien emocionante".

El 'show' se transmitirá el domingo 9 de junio por Wapa TV a las 8:00 de la noche. Mientras, la final se realizará el jueves en el Centro de Bellas Artes de San Juan.

View this post on Instagram

“It doesn’t matter who you are, where you come from. The ability to triumph begins with you – always.” – Oprah Winfrey Me encuentro muy emocionada, ya queda muy poco para la preliminar y quiero agradecerles por todo el apoyo que estoy recibiendo. Muchas gracias, porque todos esos mensajes positivos me sirven de vitamina en ésta travesia que ha sido de mucho aprendizaje y crecimiento para mí. Gracias , mil besos y abrazos 🥰😘 H&M: @alexandersierrarivera Vestido: @nativaboutique 📸: @abnelphoto #mupr #brillalabelleza #misslares2019 #missuniversepuertorico #misslares

A post shared by Auda Paola López (@audapaolapr) on Jun 4, 2019 at 2:29pm PDT