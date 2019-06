Maluma deja atrás sus abdominales y estrena "barriguita"

El cantante colombiano Maluma está causando furor en las redes sociales por unas imágenes que se han hecho viral durante sus vacaciones en Cabo San Lucas, México.

En las fotografías se le ve al intérprete de "HP" con una "barriguita" dejando atrás sus sensuales abdominales.

El artista de 25 años compartió unas cortas vacaciones con su novia.

Las opiniones entre sus fans están divididas a favor y en contra de la nueva figura que luce el exponente urbano.

La disciplina rompe cualquier paradigma. VOY POR TODO..!!!

