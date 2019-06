Ivonne Orsini cambia de look por su madre

La animadora de "¡Viva la tarde!" (Wapa TV), Ivonne Orsini, estrenó en ayer, jueves, su nuevo look en medio de la competencia preliminar de Miss Universe Puerto Rico 2019.

La ex reina de belleza explicó en sus redes sociales que se realizó el corte de cabello por la enfermedad de cáncer que padece su madre.

"Hace más de un año nos dieron la noticia no muy grata de que el cáncer nos tocó la vida, a MI VIDA, MI MADRE! Estuve desde el día uno en que nos dieron ese amargo “cantazo”. También estuve en la primera cita con el cirujano y el oncólogo donde nos presentaron un cuadro bastante retante. De primera instancia, mi madre preguntó si se le caería el cabello con los tratamientos. Yo, ingenua en ese momento, me exalté y lo primero que pensé fue, 'olvídate del pelo, te queremos viva y con salud'. Claro, luego entendí que para un paciente de cáncer perder su cabello es mucho más allá de quedarse “pelón(a)”. Es cuando el resto de la gente te comienza a ver con alguna “enfermedad”, es cuando al mirarse al espejo se topan con su cruda realidad. Desde la primera quimioterapia, mami se quedó calva, pero jamás permitimos que se viera sin pelos. Tapamos los espejos y se le puso una peluca. Ya, después de un año y quimioterapias por venas, el cuadro es mejor" (sic.), escribió Orsini.

