Feid presenta 19, un álbum high end

La experiencia que adquirió como compositor le ha dado el impulso a Feid para plasmar en su segundo álbum 19, un estilo musical que describe “con mucho taste inspirado en las mujeres”.

Feid se dio a conocer como compositor por su participación en el tema “Ginza”, interpretado por el artista urbano, J Balvin, el cual fue reconocido por la Sociedad Americana de Compositores, Autores y Editores (ASCAP).

“Agarré muchas millas en la parte como compositor y eso me ha ayudado a ser un carácter bacano a la hora de hacer música. No me da miedo a proponer o hacer algo nuevo. Le creo a mí música, a fusionar cosas y a descubrir sonidos diferentes en cada canción porque no me gustan que las canciones se parezcan. Trato de innovar en cada canción que saco y todas tienen mucho taste”, dijo Feid entusiasmado en entrevista con Metro.

Salomón Villada Hoyos, nombre de pila del exponente urbano, que sacó su nombre artístico del sonido de palabra fe en inglés (faith), destacó algunos temas del álbum, como “Sígueme remix” ft. Sech, “Buena mala”, “Badwine” y “FKU”.

“Este disco ha tenido una respuesta bien bacana. Lo describo como un álbum high end porque es música con buen gusto, sin dejar las raíces del reguetón con las que crecí. Tiene el toque de lo que escucho, R&B, hip hop, trap y el perreíto que tanto nos gusta”, añadió el colombiano que presentará algunos temas esta noche en Fifty Eight en La Concha.

Asimismo detalló que se titula 19 porque “es un número que me ha perseguido mucho y para mí significa cambio. Además, estamos en 2019, este es mi año, vamos con todo”.

Su musa son las féminas

“Siempre escribo por culpa de las mujeres. Escribo historias que me pasaron a mí o que me contaron, y es más fácil, porque no tengo que inventar nada. Son historias contadas de una manera muy diferente porque uno puede ser romántico hablando de una forma distinta. Para mí lo más importante es que sea auténtico, si no, no sirve. Me gusta nutrirme de mucha música de distintos géneros para ponerles cositas raras a mis temas”, puntualizó.