Guaynaa hace alianza con Universal Music Latino y Republic Records

Con poco tiempo de carrera artística, pero con paso firme, la nueva estrella del género urbano Jean Carlos Santiago, mejor conocido como el Guaynaa, logró hoy alcanzar una alianza junto a Universal Music Latino y Republic Records en un “ joint venture”.

Así lo dejó saber, a través de sus redes sociales, el intérprete del reconocido tema Rebota, con el cual el cantante de género urbano "arrasó" con las plataformas digitales y radios a nivel internacional, logrando alcanzar la tan esperada coyuntura.

Bajo este nuevo acuerdo, según reportó la revista Billboards, Republic Records será el responsable de la estrategia del mercado general, mientras que Universal Music Latino quien será el encargado de la estrategia del mercado latino.

El Guaynaa comenzó a escribir canciones a temprana edad, y ahora su éxito Rebota, tema que ha sonado a nivel internacional, acumulando millones de seguidores, visitas en su canal oficial de YouTube y el reconocimiento fuera de Puerto Rico como uno de los nuevos exponentes del género urbano, le ha concedido un espacio por 11 semanas consecutivas en la lista de Hot Latin Songs de Billboard.

El exponente urbano, posee un equipo exclusivo de manejo y booking con la empresa JAK Entertainment capitaneada por José Juan Torres y Andy Martínez, ambos responsables del crecimiento indetenible de la nueva estrella urbana. "Estoy viviendo mi mayor sueño hecho realidad. A veces me despierto y me parece increíble, me siento bendecido. No dejo de estar agradecido con mi público y mi equipo de trabajo, ahora es que empezó lo bueno, hay Guaynaa para rato", comentó el intérprete.

Actualmente, el tema rebota acumula más de 169 millones de visitas en la red social YouTube, y esta nueva alianza promete convertirlo en un nuevo ícono de la música latina.

