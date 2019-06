Alhanna lanza su segundo tema musical "No es mi culpa"

Alhanna, hija de la reportera Luz Nereida Vélez, lanzará este viernes su segundo tema musical "No es mi culpa".

Fue la propia comunicadora quien anunció en sus cuentas sociales la información de la nueva producción musical de su única hija, en apoyo.

La canción estará disponible a partir de este viernes, 7 de junio en todas las plataformas musicales.

El pasado mes de marzo, Alhanna lanzó su primer tema y video musical titulado: "De Rumba".

Este viernes 7 de Junio salimos con #NoEsMiCulpa Espéralo en todas las plataformas digitales. #AlhannaReal @fernanfullcreation @charlienightcity

